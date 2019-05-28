技嘉發表高效能筆電 第2季主機板出貨看增

（中央社記者吳家豪台北28日電）板卡廠技嘉今天在台北國際電腦展（Computex）發表New AERO系列高效能筆電，主打5G時代的內容創作者，看好今年筆電將成長兩位數百分比；法人推估，技嘉今年第2季主機板出貨有望優於第1季。

技嘉董事長葉培城說，5G時代很快就會來臨，為因應科技演變與時代趨勢，技嘉今天發表新筆電。過去這些年來，技嘉筆電一直以高端與創新為目標，對筆電的期望是把主機板與顯示卡的創新，延續到筆電市場。業界評估技嘉筆電今年將成長兩位數百分比（10%以上），葉培城認為有機會達成。

葉培城表示，技嘉很清楚在筆電還有很大的成長空間，尤其是在行銷上，因此今年花了很多心思，相信能讓業界對技嘉筆電有很不一樣的感受。

他更強調，在5G時代，自媒體、社群興起與網路建設的革新，讓內容創作者迎接前所未有的龐大機會，卻也面臨全新挑戰。技嘉透過New AERO系列重新定義未來筆電市場，打造符合內容創作者使用情境的筆電，相信技嘉在市場上能做出一番成績。

媒體詢問美中貿易戰的影響，葉培城表示，就製造端而言，各家廠商都有應對的措施，技嘉的桃園南平廠一直保有整體產能3成，目前技嘉銷往美國的板卡產品約占2到3成，如果要把中國大陸產能移回台灣，南平廠的產能也足以因應。

葉培城說，他比較擔心的是貿易戰時間一旦拉長，可能造成美中2大市場兩敗俱傷，對全球景氣會造成影響。

本業方面，技嘉今年第1季顯示卡出貨約80萬片，第2季雖有新產品上市，但市場需求仍不理想，法人預估技嘉第2季顯示卡出貨約75萬片到85萬片，與第1季約略持平。

主機板部分，技嘉今年第1季出貨約240萬片，進入第2季傳統淡季，英特爾處理器仍缺貨，但缺口已縮小。法人表示，技嘉主機板目前單月出貨量約80萬片到90萬片，推估第2季主機板出貨將達240萬片到270萬片。

New AERO系列推出15吋、17吋規格，15吋版本搭載4K OLED螢幕與3mm超窄邊框，17吋版本具備4K HDR校色螢幕與超薄邊框設計，採用英特爾的關鍵零組件，並整合微軟的Azure AI人工智慧服務。（編輯：李信寬）1080528