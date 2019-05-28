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報稅速度小落後 財政部提醒31日截止

最新更新：2019/05/28 16:45

（中央社記者吳佳蓉台北28日電）報稅要快，財政部表示，今年綜所稅申報31日就截止，統計到26日止已申報戶數為492.6萬，約78%申報戶已完成，落後去年同期，這幾天國稅局中午加班收件，提醒民眾快申報。

財政部說，預估今年申報戶數約630萬戶，根據最新統計，到26日止有492萬6487戶已完成申報，占比約78%，還有多達137.4萬戶尚未報稅。跟去年同期的申報情形相比，去年26日已有496萬3932戶完成申報，今年速度稍稍落後。

財政部提醒，尚未申報的民眾，記得要在31日前完成，這幾天各地區國稅局及分局、稽徵所中午都會加班收件，31日則延長收件至晚上7時，網路申報系統則開放至31日晚上24時止。

觀察目前為止的申報情形，已申報案件中，以網路申報最多，占比63.44%，其次為稅額試算，占比35.16%；人工申報及二維條碼申報占比，則各為1.19%及0.21%。跟去年同期比較，使用稅額試算跟網路申報的比重均呈現增加，人工申報及二維條碼申報則持續下降。

財政部表示，另一方面，至26日營所稅已完成申報件數則有73萬件，占總應申報戶數的79%，提醒還沒申報的營利事業，記得在31日完成。（編輯：林興盟）1080528

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