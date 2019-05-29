台韓經濟聯席會議釜山登場 莊碩漢帶頭拚商機

釜山市長吳巨敦（左6）28日晚間在釜山APEC世峰樓舉行的歡迎晚宴中，與參加第44屆台韓經濟聯席會議的台灣代表團合影。中華民國科技部常務次長鄒幼涵（右6）、外貿協會副董事長莊碩漢（左5）、新北市副市長吳明機（左4）、駐釜山辦事處處長吳尚年（左2）。（外貿協會提供）中央社記者姜遠珍首爾傳真 108年5月29日

（中央社記者姜遠珍首爾29日專電）外貿協會副董事長莊碩漢率團，今天在南韓釜山參加台韓經濟聯席會議，就智慧產業、智慧城市等多項議題交換意見，並協助台商開拓台韓文化觀光與第四次工業革命的合作商機。

莊碩漢以中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）韓國委員會主任委員身分率台灣代表團，出席「第44屆台韓經濟聯席會議」，代表團成員包含智慧機械、智慧城市應用、觀光商圈、生技醫療、鋼鐵、行銷等共42位業者與韓方主管及業界人士進行交流。

會議上午在釜山威斯汀朝鮮飯店舉行，由莊碩漢及韓國全國經濟人聯合會（the Federation of Korean Industries, FKI簡稱全經聯）韓台經濟協力委員會委員長朴根太（Keun-Tae Park, CJ集團中國區會長及CJ物流總裁）共同主持，出席貴賓包括：科技部常務次長鄒幼涵、新北市政府副市長吳明機、駐釜山辦事處長吳尚年、釜山經濟振興院朴基植。

會議針對「文化觀光」及「第四次工業革命」、「智慧產業」、「智慧城市」、「生技醫藥」等議題，邀請台韓專家與人員討論與意見交流，發掘合作商機。

莊碩漢指出，在第四次工業革命的潮流下，台韓兩國皆視產業升級為當務之急，特別是在智慧機械、智慧城市方面，台韓兩國更應共享信息，共創合作互惠。

鄒幼涵則分享科技部因應第四次工業革命所推動的計畫，包括去年建置完成台灣首座AI超級電腦台灣杉二號（TAIWANIA 2），並成立4個「AI創新研究中心」。

在智慧城市方面，吳明機指出，發展智慧城市逐步轉向「以人為本」，新北市要由公共服務、城市治理及產業發展三大面向建構智慧城市，提供市民更好的生活並孕育未來產業。

釜山為韓國第二大城及第一大港，也是韓國造船業及汽車業等重工業的所在地。韓國全經聯安排台灣代表團參訪釜山新港、現代Rotem昌原廠，晚上則安排在知名APEC世峰樓舉行歡迎晚宴，釜山市長吳巨敦也出席與團員深度交流。

韓國為台灣第5大貿易夥伴，台灣為韓國第6大貿易夥伴，2018年台韓雙邊貿易總額達355億美元，較2017年增加12.3％。韓國自台灣進口的195億美元中，資訊與通訊科技（ICT）及化工產品占65%，凸顯台韓兩國在全球價值鏈上形成水平分工，互利互補，已非普遍認知的競爭關係。（編輯：陳永昌）1080529