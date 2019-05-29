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美商會憂燃氣風險大 經部：提高安全存量因應

最新更新：2019/05/29 18:59

（中央社記者廖禹揚台北29日電）美國商會今天對台灣能源政策提出建言，認為燃氣占比5成帶來的風險可能過大；經濟部表示，已規劃新建天然氣接收站、提高儲槽容積、安全存量天數等措施因應。

台北市美國商會今天發布2019台灣白皮書，其中關切能源議題，特別提到未來天然氣發電占比達50%，並未充分考量台灣特有的地理、氣候、政治因素，若遭遇惡劣天候條件或是軍事封鎖時，5成天然氣占比的風險過大。

對此，經濟部表示，已規劃推動新擴建天然氣接收站、提高儲槽容積、安全存量天數，並分散購氣來源，有效降低風險。

針對其他能源議題，經濟部也透過新聞稿一一回應，在電價上，經濟部表示，即使考量核電無法使用，燃煤社會期待減少，加上再生能源發展等成本因素，平均電價仍低於2017年亞鄰國家平均值，同時也建立電價穩定機制，照顧民生與穩定物價。

經濟部也表示，目前推動的能源轉型有利產業發展，除產業國產化帶來的國內商機，也有助於打進包括外商重視的國際綠色供應鏈，同時也能提高能源安全、減少污染排放。

經濟部指出，目前並無規劃新擴建燃煤機組，預計2025年燃煤發電占比將由2018年45.5%大幅降至27%，加上既有火力電廠空污改善投入，整體電力系統的空污排放將減少45%。而備轉容量率也從由2016年5月31日、近年來的最低點1.64%，持續拉高至今天的10%以上，回到象徵供電充裕的綠燈。

經濟部表示，能源轉型是當前全球能源發展潮流，台灣也順應此趨勢，運用優沃風場、日照條件與相關產業優勢，規劃展綠、增氣、減煤與非核的能源轉型願景，其中積極的綠能發展目標與強烈的綠能產業企圖，也得到歐洲商會的正面肯定。

同時，經濟部也強調，政府確保供電穩定、電價穩定的努力不變，也已看見成效，Google、微軟、亞馬遜AWS、美光、美超微等國際大廠的加碼投資，台商回台投資已破3000億元的踴躍程度，都證明產業界的信心，誠摯歡迎外商持續投資台灣。（編輯：趙蔚蘭）1080529

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