InnoVEX登場 台荷尬投案賽激發創新能量

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）台北國際電腦展同期舉辦的新創展會InnoVEX今天登場，荷蘭駐台辦事處也舉辦媒體投案賽，台、荷新創團隊站上會場會議桌提案競爭，最後由荷蘭的Incooling與來自新北市的Orderly勝出。

荷蘭貿易暨投資辦事處發布新聞稿，辦事處今天舉辦台荷媒體投案賽，共有12個台、荷新創團隊站上會場會議桌提案，並由荷蘭恩荷芬市長尤瑞瑪（John Jorritsma）、新北市副市長陳純敬、知名創投Infinity Ventures合夥人黃立安、穀神星資本創辦人陳儀雪，以及台、日、韓媒體共同評分。

亞洲指標新創展會InnoVEX開展第一天，荷蘭駐台辦事處今舉辦台荷媒體投案賽，12個台、荷精銳新創團隊，站上會議桌勁速提案，由恩荷芬市長尤瑞瑪、新北市副市長陳純敬、國際知名創投 Infinity Ventures合夥人黃立安、穀神星創辦人陳儀雪，與台、日、韓媒體共同評分，最後選出來在荷蘭的 Incooling 與來自新北市的 Orderly 為贏家，免費獲得來回機票訪荷、來台，並參加客製化的落地計畫，加速登上國際舞台。

辦事處表示，每家新創公司提案2分鐘，評分者以提案呈現、問題陳述、解決方案、市場潛力4個項目進行評比。比賽最後由荷蘭的Incooling以及來自新北市的Orderly勝出，免費獲得台荷來回機票，並將參加客製化的落地計畫，進行國際交流。

辦事處指出，Incooling以使用高壓的兩階段冷卻迴路，幫助高效能晶片控制熱負載的提案內容勝出，獲得荷蘭、台北來回機票，以及參加亞馬遜（Amazon）與新北市合辦新創交流活動的機會。

另一組勝出的團隊Orderly的提案內容是以跨平台電商數據決策系統，提供中小電商數據加值服務。他們同樣將獲得台北、荷蘭來回機票，並參加荷蘭經濟部為新創公司在海牙舉辦的落地啟動計畫。

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）開場致詞時表示，荷蘭去年蟬聯台灣最大的外人直接投資者，金額超過新台幣千億元，其中很多投資是在高科技與電子製造業，顯示荷蘭重視台灣的製造技術和能力；荷蘭政府也視InnoVEX為全球新創產業的策略會展之一。

尤瑞瑪表示，台灣與荷蘭文化相近，加上現代化的貿易方式以及保護知識產權的努力，讓台灣成為荷蘭的理想合作夥伴，他再次率領新創團隊來台參加InnoVEX。台灣有超過2百家企業在荷蘭設立歐洲總部，其中約有20%在恩荷芬；他希望藉由這次來台，荷蘭新創團隊能夠找到好的合作夥伴。

陳純敬則表示，荷蘭館是今年展會上最大的單一國家展館，來自新北市的新創團隊前來共襄盛舉，相信將為雙方的交流創造火花。

此外，辦事處表示，提案賽開始之前，新北市的創力坊主任黃經堯也和來自荷蘭、由台灣人詹佳俊創辦的OurHub Europe簽署合作備忘錄，將協助新北市的新創團隊透過新型態跨境電商平台進入歐洲市場。（編輯：張均懋）1080529