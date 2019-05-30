老舊大型柴油車零件進口免稅 立院初審通過

（中央社記者吳佳蓉台北30日電）立法院財委會今天初審通過，一至三期老舊大型貨、客車汰舊換新，供產製新車所進口的零件、組件及附件可免關稅，優惠期限至2022年底。但不包括整車進口，以保障國內相關產業。

財政委員會今天審查「海關進口稅則修正草案」，通過「台巴經濟合作協定」關稅減讓，新增「一至三期老舊大貨車、大客車汰舊換新」進口零組件及附件免稅優惠。

其中，在「台巴經濟合作協定」關稅減讓部分，將產製巴拉圭的進口馬黛茶等29項貨品，關稅降為免稅，冷凍豬筋一項則分5年降至免稅，並新增6萬公噸的粗製糖及精製糖每年免關稅配額。

同時，為改善車輛移動污染源，加速推動一至三期老舊大型柴油貨車汰舊換新，祭出進口大貨車、大客車零件、組件及附件關稅免稅優惠，車主淘汰一至三期老舊大貨車、大客車並購買新車，新車當初產製時使用時進口零件、組件及附件，關稅皆可降至免稅，享退稅資格。

財政部官員說，修正草案今天初審通過，之後還要送立法院院會二、三讀，待三讀通過經總統公布後即可生效。初步預估，老舊大車汰舊換新零件關稅免稅，稅損約新台幣5900萬元，台巴關稅減讓稅損則為338萬元。（編輯：林淑媛）1080530