看美中貿易戰 戴正吳：對夏普影響極小

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）夏普（Sharp）社長、鴻海新任董事候選人戴正吳表示，美中貿易戰對今年夏普營業額真正影響幅度僅1.4%。他並指出，若華為風暴擴散，夏普手機有機會受惠。

戴正吳今天中午與台灣媒體舉行懇談會，他說，之前與美國總統川普在白宮會面，他認為川普是「很爽快的人」，也是最實事的總統。戴正吳說，若川普競選連任成功，「我會很高興」。

面對美中貿易戰影響，戴正吳指出，儘管中國大陸生產據點占夏普整體生產據點比重約68%，不過，絕大部分是以內銷中國大陸市場為主，夏普內部預估在中國大陸銷售額受到貿易戰影響比重僅有3.8%，而今年度預估受影響營業額相較先前計畫，下滑幅度僅有1.4%。

在客戶布局，戴正吳表示，他不擔心夏普自有品牌，不過，會觀察少數特定客戶訂單表現，例如去年下半年有特定客戶訂單減少的跡象。

在東南亞布局，戴正吳指出，夏普在東南亞深耕已經幾十年，儘管貿易戰有關稅風險，不過，夏普可擴大東南亞布局據點，成本可持續下降，還可以得到更多的業務機會，例如夏普在越南胡志明市有5大據點，未來也不排除深耕擴大。

觀察華為風暴，戴正吳預期，若華為風暴擴及到手機領域，夏普手機產品有機會受惠。

在新產品布局，戴正吳透露，夏普規劃最快今年推出有機發光二極體（OLED）螢幕的筆記型電腦新品，目前也持續開發可彎曲手機。

談到夏普經營，戴正吳指出，鴻海注資給夏普的金額，目前都沒有動用，夏普目前財務狀況穩健，持續朝向獲利前進，他擔任夏普社長後，平均每年銷減費用約1768億日圓。夏普也會以事業變革為前提，持續與鴻海集團共同開發技術領域，活用鴻海集團資源，提升綜合效益。（編輯：郭萍英）1080531