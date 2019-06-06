漢來5月營收創同期高 名人坊成小金雞

（中央社記者江明晏台北6日電）漢來美食因旗下海港餐廳改裝店重新開幕，加上母親節聚餐效益，挹注5月營收月增逾2成，創同期新高，旗下名人坊近期已在台北開出第2家分店，有望成為繼海港餐廳後另一小金雞。

漢來美食公告5月單月營收新台幣3.08億元，與4月2.49億元比較成長23.69%，與去年同期2.83億元比較增加0.25億元，年增8.94%；而1至5月累計營收為15.87億元，較去年同期14.89億元增加0.98億元、成長6.58%，5月單月及累計營收均創歷年同期新高。

漢來美食指出，5月較4月的業績大幅成長約24%，主要是因台中廣三SOGO海港台中店在3到4月連續二個整月改裝暫停營業無營收，而在5月9日重新開幕後業績大幅度追回，且適逢母親節餐飲旺月，各餐廳營收明顯較4月增加所致；累計1至5月營收成長除了前述因素以外，也受惠於高雄漢來大飯店43樓的海港漢來店改裝後業績持續長紅，及去年6月到12月後陸續開幕的台南漢來湯包、台中漢來蔬食及台北大直名人坊加入營運，展店動能築高業績所致。

漢來美食旗下品牌香港米其林餐廳名人坊在短短不到半年時間即開出台北第2家分店，目前全台分店數已達5家。以去年全台3店所創造近2.8億元營收的實力來看，看好未來該品牌將會成為繼漢來海港餐廳後另一金雞。（編輯：黃國倫）1080606