金控超級股東會14日登場 董事改選與股利成焦點

（中央社記者邱柏勝台北9日電）18家金融股不約而同在6月14日召開股東會，其中5家金控適逢董監改選，成市場關注重點；而受去年第4季市場波動影響，壽險金控獲利衰退，股利發放創低，料將成小股東關切議題。

6月是股東會旺季，其中有12家金控、6家非金控金融股，都不約而同選在6月14日召開股東會，堪稱是金融類股的「超級股東會」。根據公開資訊觀測站揭露，包含開發金、華南金、國泰金、中信金與元大金，都面臨董事改選議題。

其中，國泰金響應金管會政策，將增加獨董席次，共將選出9席一般董事、4席獨董，且獨董提名華南金控前董事長、現任金融總會秘書長的吳當傑，以及曾任金管會主委、現任政大風險與管理學系教授的王儷玲。

另外，開發金將改選9席董事，包括3席獨董，但民股足額提名9席，公股提名1席，已經超額提名。公股股東台灣銀行在開發金持股僅約2%，過去能當選1名董事，主因是民股配票。但據悉今年民股不打算配票給公股，屆時公股可能全面退出開發金董事會。對此，開發金表示，並無所謂結束「官民共治」的說法，而是讓專業經理人登場。

元大金表示，這次董事改選，董事總席次由原先13席縮減為9席，獨董席次不變，使獨董比重由31%提高到近45%，並自願提前設置自然人專業董事，有助提升公司治理品質。另外，現任董事長王榮周已任滿兩屆共6年，這次改選後將卸下董事長一職，擬由現任元大證券董事長申鼎籛升任，至於元大金控總經理一職，擬將由元大金控執行副總兼發言人翁健升任。

受去年第4季全球市場波動影響，國泰金、富邦金兩大壽險金控去年每股稅後盈餘分別為新台幣3.95元、4.51元，分別創近4年與近5年新低水準。其中，國泰金預計配發1.5元現金股利，配息率僅37.97%，更創近6年新低，主因是去年國泰人壽、富邦人壽皆出現未實現損失，無法上繳股利給金控母公司。

對此，國泰金表示，為順利接軌2025年上路的新會計準則IFRS 17公報，以及滿足金管會對壽險業資本強化的監理要求，並考量未來投資需求，因此現金股利發放較去年減少。（編輯：蘇志宗）1080609