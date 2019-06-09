素肉是門好生意 成食品業與股市投資熱門商品

素肉產品不但在超市熱賣，還是速食連鎖店、食品工業廠商與紐約華爾街股市投資者的熱門商品。（圖取自facebook.com/beyondmeat）

（中央社紐約9日綜合外電報導）素肉不再是乏人問津的食物，不但在超市熱賣，並且是速食連鎖店、食品工業廠商與紐約華爾街股市投資者的熱門商品。

摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）估計，在15年內，素肉市場規模可輕易達到1000億美元（約合新台幣3兆1380億元）。

英商巴克萊集團（Barclays Plc）則表示，在未來10年內，「替代肉品」可望占全球肉品銷售額的10%，或達到規模1400億美元。

至於在各大連鎖餐廳，漢堡王（Burger King）已從今年4月起試賣旗艦級的素食版華堡（Whooper），而麥當勞（McDonald）則是在德國發售一款無肉漢堡，肯德基（Kentucky Fried Chicken）也正研究在菜單中提供無肉選項。

當然，素肉並非是新產品，不過新創公司與業界其他日增業者已藉由更新的技術，模擬出更貼近真實肉品的口感與質感。

於此同時，更多消費者出於關切環境保護、動物福祉與健康的因素，而選擇素肉產品。

最知名的新創企業「不可能食物」（Impossible Foods）與「超越肉類」（Beyond Meat），都經常難以滿足市場對他們產品的激增需求，而華爾街股市押寶他們的發展潛力。

超越肉類在華爾街掛牌上市首日，股價飆漲163%以65.75美元作收。

後來超越肉類的股價又翻倍，7日收盤價是139.13美元，單日漲幅達到驚人的39.4%，因為公司預期銷售額將成長140%。

產品供應美國與亞洲超過7000家餐廳的不可能食物，最近募資約3億美元，經估算公司市值達20億美元。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080609