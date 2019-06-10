董事會爭權 雷諾恐阻撓日產改革

（中央社巴黎9日綜合外電報導）「金融時報」今天報導，法國雷諾汽車擔心夥伴日產公司的管理結構改革計畫，可能降低雷諾的影響力，因此發信警告日產，將阻擋這項改革案。

金融時報（FT）指出，雷諾集團（Renault）董事長盛納德（Jean-Dominique Senard）在寫給日產汽車（Nissan）的未公開書信中表示，在日產年度大會中，雷諾將對計畫已久的管理結構改革案投下棄權票。

日產改革案須有2/3多數通過，因此持有日產43.4%股權的雷諾一旦棄權，形同否決改革案。

然而熟悉盛納德作法的消息人士表示，雷諾的地位可能改變。

消息人士說：「這並非最後棄權，雷諾的地位仍可能改變。」

他說：「照目前情況，雷諾是日產的最大股東，但在董事會所占席次一直不成比例。」

雷諾-日產聯盟前董事長戈恩（Carlos Ghosn）被捕後，雷諾和日產關係備受考驗。戈恩因涉及連串金融不法行為，目前在日本候審。

雷諾最近推動與飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）合併，連同盟友日產和三菱汽車（Mitsubishi Motors），將成為橫跨全球的汽車業巨擘。

但飛雅特克萊斯勒臨時喊卡，並表示由於巴黎當局政治阻力，合併協商已變得「不合理」。法國政府是雷諾最大股東。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1080610