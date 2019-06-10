新加坡開埠200年紀念鈔 掀起搶購熱潮

今年是新加坡開埠200年，星國推出共200萬張的面額新幣20元開埠紀念鈔，10日起供民眾等值換取，掀起搶購熱潮。中央社記者黃自強新加坡攝 108年6月10日

（中央社記者黃自強新加坡10日專電）今年是新加坡開埠200年，星國推出面額新幣20元（約新台幣460元）開埠紀念鈔，掀起搶購熱潮，不僅大排長龍，也有銀行半小時內銷售一空。

英國人萊佛士（Stamford Raffles）1819年登陸新加坡，今年屆滿200年。新加坡金融管理局（MAS，星國央行）今天起推出20元新鈔，共有200萬張，供民眾等值換取。

不少銀行外上午就有大批民眾排隊，有意購買新幣20元開埠紀念鈔。

紀念鈔正面印有新加坡第一任總統尤索夫．伊薩（Yusof Ishak, 1910-1970）肖像，肖像旁是前最高法院與政府大廈建築，背面則向8位對新加坡社會有顯著貢獻的代表人物致敬。

背面的8位人物是現代馬來文學之父阿布杜拉（Munshi Abdullah, 1797-1854）、第一任植物園園長李德里（Henry Nicholas Ridley, 1855-1956）、華社領袖陳嘉庚（Tan Kah Kee, 1874-1961）、來自印度的慈善家比拉依（P. Govindasamy Pillai, 1887-1980）、被譽為新加坡德雷莎修女的許哲（Teresa Hsu Chih, 1898-2011）、傑出女運動家潘尼法勒（Alice Pennefather, 1903-1983）、馬來族抗日英雄塞迪（Adnan Saidi, 1915-1942）與傑出女教育家王惠卿（Ruth Wong Hie King, 1918-1982）。

開埠200年的紀念鈔對新加坡人極具紀念價值，也有民眾購得紀念鈔後上網拍賣，星國媒體「聯合晚報」報導，有網友最高開價到新幣88元，是原價的4倍多。（編輯：郭中翰）1080610