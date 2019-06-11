套雅房月租直逼新鮮人月薪7成 蟻居房待租量大增

（中央社記者韋樞台北11日電）房屋比價平台屋比統計指出，台北市約10坪套雅房月租平均已漲到1萬8360元，幾占新鮮人月薪7成外，僅有3坪大小的「蟻居房」占北市套雅房待租物件比率也攀升到3%，待租量逐年增加。

屋比統計近3年租屋市場趨勢發現，台北市中心10坪套雅房月租由2017年5月新台幣1萬7570元，去年5月為1萬7500元，今年5月已漲到1萬8360元，今年5月較前年5月上漲4.5%。

北市郊區10坪套雅房2017年5月平均月租約1萬4530元，去年5月1萬4650元，今年5月1萬5010元，今年5月較前年5月上漲3.3%；全市平均由2017年5月的1萬6240元漲到今年5月的1萬6880元，漲幅3.9%。

至於北市約3坪蟻居房月租從2017年5月的6663元，今年5月已漲到7173元；2017年蟻居房月租最高價1.2萬元，去年1.35萬元，今年甚至出現令人咋舌的1.8萬元價位。值得注意的是，蟻居房今年占套雅房的比例已升高至3%。

屋比創辦人葉國華表示，依2018年行政院主計處人力運用調查報告，新鮮人平均月薪約2萬7635元，今年北市中心套雅房的租金已經占新鮮人月薪的66%，新鮮人想在台北市住得好、存得多，實在太辛苦。

屋比也發現，北市租屋市場有愈來愈多坪數小、租金低的「蟻居房」的趨勢。目前北市3坪以下的網路待租套雅房高達147間，較2017年增幅35%，且這類「蟻居房」佔北市套雅房網路租屋市場比例也從2017年的2.2%，攀升到目前的3%以上，顯示這類缺乏生活品質、有居住安全疑慮的「蟻居房」在市場需求攀升下已開始變多。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，「蟻居房」雖是年輕人與經濟弱勢族群省房租的主要管道，但「蟻居房」不僅居住風險高，品質也不佳，非常值得政府機關重視，除了應積極取締不肖房東違規隔間的「蟻居房」外，也必須持續強化公共住宅政策。（編輯：林孟汝）1080611