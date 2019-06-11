PX Pay兩週破百萬下載 全聯年中慶挑戰20%成長

全聯11日舉辦年中慶記者會，營運長蔡篤昌（中）表示，全聯PX Pay5月24日上線，短短2週就破百萬下載量，希望藉由PX Pay助攻，將年中慶期間全店營業額提升至少1成，挑戰上看2成。中央社記者廖禹揚攝 108年6月11日

（中央社記者廖禹揚台北11日電）全聯PX Pay5月24日上線，短短2週就破百萬下載量，全聯營運長蔡篤昌今天表示，今年年中慶希望藉由PX Pay助攻，整體營業額挑戰20%成長。

全聯5月底推出自有行動支付PX Pay，與一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等8家銀行攜手合作，目標在今年下載會員數達320萬人，推出短短兩週，就在6月7日突破百萬下載數。

蔡篤昌今天出席全聯年中慶記者會時表示，全聯過去非現金支付占比約25.5%，推出PX Pay之後，占比提升至逾30%，顯示行動支付並未影響悠遊卡、信用卡等非現金支付，反而額外增加使用。而不只下載量破百萬，使用者綁信用卡數量也超過50萬張。

蔡篤昌分析，PX Pay可以快速成長有兩大原因，一是配合銀行推出優惠夠力，二是全聯會員忠誠度高，但目前最大問題是主要客群年齡層較大，可能使用兒孫淘汰的舊手機，軟體版本太老舊以致無法下載APP，蔡篤昌說，目前正與信用卡公司討論辦卡禮乾脆送手機，有信用卡公司表達相當興趣。

蔡篤昌也說，全聯過去只能刷部分公司的信用卡，推出PX Pay之後「越來越像百貨公司」，信用卡公司會開始重視全聯市場，就會像百貨公司週年慶一樣，推出更多活動機制。分析目前使用數據，以PX Pay結帳筆數約占10%，以25歲至45歲為主要族群。

全聯今年年中慶從生鮮擴大至全店品項，蔡篤昌說，這次也以PX Pay為主軸，希望將營業額提升至少1成，挑戰上看2成。

透過這次年中慶活動，PX Pay用戶可獲至少10%回饋，同時也與Jamie Oliver、日本品牌BRUNO合作推出印花活動，以Jamie Oliver深受歡迎的食物處理機，瞄準想輕鬆處理大量食材的主婦族群，時尚且使用簡便的BRUNO廚具則主打小資族。

全聯年中慶6月14日將登場，除從生鮮擴大至全店品項，也以「照食譜煮不如照醬煮」、「先買醬再買菜」的料理新主張，推出超過100款醬料包，希望進一步帶動消費。（編輯：李信寬）1080611