投資人聚焦川習會 亞股續漲

（中央社香港11日綜合外電報導）亞洲股市今天延續昨天的漲勢，投資人將注意力轉回到中美貿易戰，以及普遍預計將於20國集團（G20）高峰會6月28日和29日在日本大阪舉行期間登場的川習會。

美國總統川普上週在最後一刻與墨西哥達成移民協議後，決定放棄對墨西哥加徵關稅，全球股市都鬆了一口氣，投資人也預期川普與中國國家主席習近平可能會達成某種協議，讓貿易戰畫下句點。

川普認為與中國曠日持久的貿易談判出現重大倒退，上個月對2000億美元進口中國商品加徵關稅，震驚市場，亞股近期能走高，有如久旱逢甘霖。

投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）最快下個月會降息，來回應美國一連串疲軟的經濟數據，也對大盤提供支撐。

先鋒市場（Vanguard Markets）經營合夥人殷尼斯（Stephen Innes）說：「聯準會自由的低成本資金持續作為美股的潤滑劑，也維持標普500指數的正常運行，這是長久以來的既定模式。」

上海股市大漲2.58%，香港股市上漲0.76%，東京股市上揚0.33%，雪梨股市勁揚1.59%，新加坡股市上漲0.67%，首爾股市上揚0.59%，台北股市揚升0.39%。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1080611