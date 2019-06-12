大立光：7月進入旺季 產能滿載持續擴產

（中央社記者韓婷婷台北12日電）大立光執行長林恩平今天表示，7月開始進入傳統旺季，客戶啟動新機拉貨，營收會比6月好，至於下半年展望，按往例看不到那麼遠，不評論；目前產能是滿載的，下半年持續擴產。

大立光今天股東會後舉行記者會，對於下半年展望，林恩平表示，自己並沒有樂觀也不悲觀，完全遵循客戶訂單需求生產，並視客戶拉貨狀況做動態調整。由於全球區域布局完整，某些模組下來，就希望其他的模型上來，如果是整體市場因素的話就沒辦法，6月營收會下來，主要是某些客戶下修，將原本要拉的貨砍掉。

智慧型手機走過成長高原期後，近2年成長趨緩甚至步入衰退軌道，不過就光學鏡頭產業而言，受惠於多鏡頭趨勢，隨著多鏡頭滲透率的提升，為鏡頭廠注入活水。

林恩平表示，今年多鏡頭趨勢明確，客戶設計以多鏡頭居多，7P（7片塑膠片）的比較多，8P也有人在設計，預計最快今年就會有8P機種開始出貨。

針對外界關心的中美貿易戰影響，林恩平指出，大立光在產業鏈屬於較後端產業，實際影響大立光無法評估，要問下游客戶；林恩平強調，因應市場變化，大立光的策略就是將客戶、機型布的夠廣，就能分散風險，較能抵擋客戶消長的風險。

就全球區域而言，林恩平說，大立光布局算蠻足的，今年的機型數感覺蠻多的。韓國客戶設計的機種數有一直上來，下半年還是有新產能持續開出，長程的規劃不會因為短程的影響改變。

林恩平指出，按照過去往例，旺季的時侯產能就會比較吃緊，預計大概7月開始進入旺季，下半年會按照原定計畫持續有新產能開出。（編輯：張均懋）1080612