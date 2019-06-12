尖點第2季訂單回溫 拚旺季重回成長

（中央社記者江明晏台北12日電）PCB鑽針廠尖點科技今天表示，中美貿易戰對產業是很大的挑戰，後續發展尚待觀察，目前第2季已見訂單逐步回溫，第3季為產業傳統旺季，加上尖點積極開拓新產品，有望正面挹注成長動能。

PCB（印刷電路板）鑽針廠尖點科技今天召開股東常會，會中承認107年度財報及營運報告書，去年每股盈餘1.69元，也通過107年度盈餘分配案，預計每股配發新台幣1.2元現金股利，若以11日收盤價19.15元計算，現金殖利率約6.3%。此外，公司並於10日公告註銷135萬股庫藏股，註銷後實收資本額減約14.2億元。

尖點科技6日公布自結5月合併營收2.62億元，月增4.4%，較去年同期增加0.8%；累計前5個月合併營收則達11.68億元，較去年同期減少10.2%。

展望後續營運，尖點指出，中美貿易戰帶來全球經濟高度不確定性，對產業而言是很大的挑戰，後續發展尚待觀察，目前第2季已見到訂單逐步回溫的狀況，第3季為產業傳統旺季，加上公司積極拓新產品，期望能帶來正面的成長動能。同時尖點也將持續進行專注策略，聚焦於提升獲利、強化成本控制的各項精進方案。

在產品發展部分，尖點表示，持續研發及擴大金屬鍍膜產品的銷售與應用，以協助客戶降低成本、改善品質並提升效率。此外，對應到5G高頻基板的鑽針產品，公司已進行相關的產品開發及量產準備，未來市場具體應用的需求大幅增加時，對於公司營運將會有正面貢獻。（編輯：蘇志宗）1080612