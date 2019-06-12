美中貿易戰 緯創評估美國設廠筆電廠擬遷菲律賓

（中央社記者潘智義台北12日電）緯創資通董事長林憲銘今天在股東會後受訪時表示，為避免受美中貿易戰波及，評估在美國德州或東南部設廠，中國筆電產線可能遷往菲律賓，並選擇適當產品，在台灣竹科擴廠生產。

林憲銘說，美國總統川普的態度一直變，原本擔心美中貿易戰，中國製造產品銷美會課重稅，正在思考因應之道時，突然聽說美國要對墨西哥課徵關稅，由於緯創、關係企業緯穎有很高的營收比重來自墨西哥廠，聽到消息時自己還在以色列，嚇到趕快和公司聯絡，商討應變措施，所幸美對墨課關稅措施尚未實施就取消了。

不過，這場川普主導的「演習」讓緯創必須下定決心，很務實的著手分散生產基地。

林憲銘表示，若美國真的在6月10日開始對墨西哥進口商品課徵關稅，從5%、10%、15%一路調高，在墨西哥的廠商就慘了，因為事出突然，緯創及關係企業緯穎在墨西的工廠必須在3個月內遷移他地，難免會被相中設廠地的地主敲竹槓。

林憲銘指出，既然現在墨西哥工廠警報解除，只要在6至9個月找到設新廠地點即可，也可以用合理的價格取得土地，甚至在美國承租現成的便宜廠房。

林憲銘說，原本曾經評估將墨西哥廠產品銷歐洲，歐洲捷克廠產品銷美國，但畢竟成本依然偏高，所以最後決定直接在美國設廠，除緯創在美國達拉斯既有服務導向的工廠之外，將在美國找尋一處以製造為主的工廠，這個工廠設置地點與規模，均將關係企業緯穎納入評估。

另一方面，林憲銘表示，中國大陸的個人電腦、筆電代工廠不會遷往美國，目前以菲律賓蘇比克灣廠為最優先考量，因為只需調整工廠產線結構，即可生產；畢竟台商在中國大陸的筆電供應鏈已形成產業聚落，雖然台商筆電工廠多遷至東南亞，卻分散多國，且供應鏈並不會同步跟進，像PC板廠就會留在中國，因此筆電生產成本勢必墊高，做好供應鏈的最妥適連結，也是接下來幾年重要的課題。（編輯：蘇志宗）1080612