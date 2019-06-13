貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

（中央社記者鍾榮峰台北13日電）美中貿易戰升溫，韓元和人民幣走貶，台灣機械公會理事長柯拔希質疑央行「還在狀況外」，不了解貿易戰「比金融海嘯還嚴重」，籲新台幣匯率應貶到33元，助機械業出口競爭力。

美中貿易戰升溫，央行日前新聞稿說明運用外匯存底進場調節匯市秩序。學者指因貿易戰因素5月外資撤出，新台幣匯率受到干擾，單月貶幅不小，央行想阻貶。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希今天接受中央社記者訪問時指出，台灣機械業主要競爭對手是韓國和中國大陸，今年韓元匯率貶值幅度達到5%，但是新台幣貶幅僅2%，雙方在匯率貶幅差距就有3%。

柯拔希表示，韓國在對外自由貿易協定（FTA）有更高的覆蓋率，韓國機械產品出口享有零關稅優惠，而台灣機械產品出口，通常要面對10%關稅課徵，台灣機械產品與韓國相比，關稅加上匯率貶值，產品出口價格競爭力就差距13%。

他指出，公會和機械業者能夠體諒台灣處於特殊的國際地位，無法與其他國洽簽自由貿易協定，因此機械產品出口少了優惠關稅的加持，現在最需要的是新台幣匯率貶值的協助。

柯拔希質疑央行「還在狀況外」，他說貿易戰「比金融海嘯還嚴重」，現在才剛開始還沒結束，央行應該讓新台幣匯率貶值到33元，協助機械產品出口的價格競爭力。

他分析貿易戰將演變成匯率戰，貿易戰也將朝向科技戰以及智慧財產權戰發展。為了保護自家企業出口競爭力，包括韓國和中國大陸等競爭對手，分別讓韓元和人民幣匯率走貶，央行應該要因應出口競爭情勢調整新台幣匯率。

觀察美中貿易戰發展，柯拔希預估貿易戰對台灣機械產業是「短空長多」，短期內客戶和市場對採購機械設備採取觀望態度，因此資本支出有節流的現象，但業界不希望「短空太久」，市場仍需添購機械設備，等到這段期間渡過，將有急單湧現。（編輯：蘇志宗）1080613