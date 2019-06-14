台股內外受壓週線有撐 傳產受青睞

（中央社記者韋樞台北14日電）美中貿易戰未好轉、波灣油輪攻擊事件又起、香港反送中情勢未平，台股外受國際影響，內有新台幣匯率弱勢，指數在季線附近上檔壓力重，今天在平盤附近狹幅震盪，撐在週線之上，傳產股受青睞。

台股截至10時20分下跌0.07點，為10560.94點，成交值量縮為新台幣346.04億元。

波灣油輪遭攻擊，緊張情勢升高，使得跌深的油價今天聞訊勁彈。紐約市場西德州中級原油價格漲2.23%；倫敦市場北海布倫特原油價格上漲1.14美元，報每桶61.31美元。

此外，美中貿易戰火未停，雙方領導人究竟在月底的20國集團峰會(G20)會議中是否見面，能否釋放出貿易戰緩和的訊息仍屬不確定因素，使得市場量縮觀望氣氛濃厚。

台股今天延續13日的跌勢，在10561點平盤附近狹幅震盪，傳產股成為資金避風港，漲勢較明顯；電子股蘋概三雄的台積電繼續走低，盤中最低237元，跌幅1.25%；看好5G商轉帶來手機鏡頭新需求的大立光開低走高，翻紅一度超過3700元；鴻海開高走高，盤中最高75.5元，上漲1.75%。

統一證券表示，美中貿易戰未見好轉、香港反送中示威行動亞洲避險情緒攀高、國際半導體產業協會( SEMI)再度下修對半導體晶圓廠資本支出、新台幣匯率弱勢，加上13日中油油輪於波灣遭攻擊，國際油價爆漲，區域緊張氛圍再起等種種利空因素均干擾台股後續表現。

統一證券指出，加權指數近日反彈至季線附近，上檔反壓沉重，逢高應站於賣方，待不利因素消除後再進場布局。投資不不妨留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。（編輯：林沂鋒）1080614