軟板雙雄喜迎旺季 股價揚帆

（中央社記者江明晏台北17日電）美中貿易談判未果，但投顧看好軟板大廠雙雄後市，台郡逐漸脫離淡季效應，研發高階手機天線有助提升長期競爭力；臻鼎-KY的MPI軟板出貨可望優於市場預期，雙雙激勵股價走揚。

天風國際證券分析師郭明錤報告先前預估，今年下半年6.1吋新款LCD版iPhone的上天線（UAT），可能仍維持軟板異質PI（Modified PI）與液晶聚合物LCP（Liquid crystal polymer）混合的設計；看好臻鼎-KY與台郡MPI軟板出貨，估臻鼎-KY與台郡的供應比例約各半。

投顧看好，台郡逐漸脫離淡季效應，研發高階手機天線，有助提升長期競爭力；台郡董事長鄭明智先前也在致股東報告書中提到，今年全球經濟成長訪緩，但是5G、雲端、光通訊等新應用有望持續帶動整體軟板需求持續倍數成長。

台郡2019年第一季每股盈餘0.37元，低於去年同期的0.8元，台郡認為第一季將是今年營運的谷底，未來營運將逐季往上。預估2019第2季整體生產備貨數量將較今年第一季成長達10%以上，相較去年第2季約為持平。

台郡也看好5G高頻傳輸技術及天線模組解決方案將驅動台郡未來營運成長及獲利。也同步於第一季動土興建5G新產品廠房及技術，產能將於明年下半年投入量產。台郡今天股價漲幅近2%，至83.6元。

而針對臻鼎-KY，投顧指出，受惠新款iPhone將維持MPI與LCP混合的設計，臻鼎MPI軟板出貨可望優於市場預期。

臻鼎-KY累計今年前5月營收達新台幣341.62億元，年減3.4%。臻鼎董事長沈慶芳並看好5G帶動的AR/VR、智慧醫療雨農業、車聯網等新商機，將挹注營運。臻鼎-KY今天股價走揚，漲幅近2%，至96.3元。（編輯：林沂鋒）1080617