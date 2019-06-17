潘文淵基金會頒獎 首創物聯網創新應用獎

（中央社記者韋樞台北17日電）以贊助科技人才，獎勵科技傑出華裔人士的潘文淵文教基金會今天在工研院頒獎表揚四大獎項等16位傑出科技人才，其中「物聯網創新應用獎」為今年首度創設的獎項。

潘文淵文教基金會今天共表彰「研究傑出獎」、「考察研究獎助金」、「年輕研究創新獎」及「物聯網創新應用獎」等4大獎項共16位傑出研究人才。

這次頒獎典禮特別邀請財團法人中央通訊社董事長劉克襄專題分享「我在桃竹苗丘陵的旅行」，以自身豐富的行旅經驗深入探索台灣的自然生態及小鎮風土，以增進科技與人文的誇領域交流。

同時，工研院董事長李世光亦受邀擔任「文淵論壇」主持人和本屆得獎人與談「數位時代的台灣產業新契機」，共同探討台灣科技新興產業的創新與機會，以及如何培育跨域整合科技人才，來面對產業未來發展的挑戰。

「物聯網創新應用獎」為今年首度創設，這個獎項由研華文教基金會贊助設立。研華科技董事長劉克振表示，「物聯網創新應用獎」設置目的在於獎勵國內物聯網應用相關領域在研發創新或新創事業有傑出績效的個人或小型團隊優秀人才，期望加速台灣物聯網相關產業發展。

劉克振指出，今年「物聯網創新應用獎」得獎人包括國立臺灣大學電機資訊學院教授兼副院長逢愛君、副教授周俊廷、教授林守德；國立交通大學資訊工程系教授曹孝櫟；工研院材化所資深研究員羅英維。他們在物聯網領域的應用上皆有傑出表現，不僅具備跨領域技術整合的優秀能力，並能協助產業改善生產智能，甚至開啟新的商業模式進而改變人類生活型態，展現科技突破與創新的能量。

潘文淵文教基金會董事長史欽泰表示，今年每位獲獎者在科技研究上發揮創新應用，展現優異成就，為國內外科技產業創造新契機，也為人們生活帶來更多新的智慧。23年來基金會總計獎勵的得獎者逾1200名。（編輯：黃國倫）1080617