深化印太經貿合作 鄧振中：維持自由民主價值

（中央社記者廖禹揚台北18日電）行政院政委鄧振中今天指出，台灣一定要維持自由開放的體系，而印太戰略不只有助於此，也與政府推動新南向政策方向相符，在做法上多做協調，可望發揮更大效益。

行政院政務委員鄧振中今天出席深化印太地區經濟與商業合作論壇，鄧振中會後對中央社記者表示，今天主要討論在印太戰略下台灣如何與各國增加經濟與商業連結，主要共識在於台灣一定要維持自由開放體系，且台灣在生物製藥、科技等各領域都擁有獨特優勢，應勇於嘗試，不要看輕自己，在各種社會議題上不僅能幫助自己、也能幫助別人。

他表示，從政策來看，新南向政策原就是希望促進與各國合作，不只美國、台灣，日本也表達希望在東南亞多提供協助的意願，顯示美日台在發展東南亞關係、印太地區關係上，目標都很吻合，相信在做法上多討論與協調，就能有更好發揮。

鄧振中說，從台灣觀點，就是必須維護自由民主的價值，而任何有助維持自由民主的制度，台灣都該成為其中一部分。

此外，美中貿易紛爭越演越烈，鄧振中說，美中在理念上差距很深，目前看來紛爭應會維持相當長的一段時間，國際情勢尚不清楚，為了整個國家、企業的長遠發展，企業界應將國際布局做得更完整。

他也提到，這次帶團參與「選擇美國」（Select USA）投資峰會，可以看出企業已經了解其重要性，美國也相當了解台灣整體制度與競爭力，可以看出對台灣企業相當器重。

美國在台協會（AIT）與中華民國對外貿易發展協會主辦今天論壇，外貿協會董事長黃志芳致詞時也提到，美國的印太戰略與台灣新南向政策具有高度相似性，基於共同的民主、自由及開放價值，應共同促進合作。（編輯：郭萍英）1080618