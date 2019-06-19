投資5G智慧機械抵減營所稅 業者盼釋更大善意

（中央社記者鍾榮峰、江明晏台北19日電）立法院三讀通過企業投資5G及智慧機械可抵減營所稅，電信業者樂觀其成，也坦承後續的網路建設是沉重的資本支出。機械公會表示「先求有、再求多」，未來盼投資抵減率提升到15%。

立法院會今天三讀修正通過產創條例增訂第10條之1，為鼓勵企業投資智慧機械及5G，當年度支出金額達新台幣100萬元以上、10億元以下，得以當年度抵減率5%，或分3年抵減率3%，抵減應納營所稅額。

台灣機械工業同業公會理事長柯拔希接受中央社記者採訪表示，公會向政府建議提高機械產業投資抵減率已經很多年，今天立院三讀通過，內容「雖未達預期、但可以接受」，公會也認為「先求有、再求多」。

柯拔希指出，希望智慧機械投資抵減率可進一步提升到15%，因為全球局勢正在改變，政府應透過修法多鼓勵台灣機械業者投資。

在研發投資抵減部分，柯拔希表示，希望研發投資抵減率可從30%提升到40%，鼓勵台灣廠商多研發。

台灣區工具機暨零組件工業同業公會秘書長黃建中接受中央社記者採訪表示，結果「不滿意但只好接受」，對於財政單位鼓勵台灣產業投資、採取如此保守看法，「感到非常遺憾」。

黃建中表示，國際產業競爭激烈，政府應該要釋出更大善意，鼓勵產業投資、更新設備。他指出，日本政府積極推動相關鼓勵措施，相較之下，台灣政府有些部會心態相對保守。

黃建中強調，台灣機械業者積極在海外拚經濟，希望政府多多幫忙，透過修法鼓勵產業投資。

此外，國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「行動寬頻業務管理規則」修正草案，宣告5G開跑，將採兩階段競價，12月開始競價；本次釋照共釋出2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz。

5G頻譜將在年底競標，5大電信業者備妥銀彈參戰，由於頻譜資源有限，業者預料競爭將十分激烈，標金不排除衝高，後續的網路建設也將是沉重的資本支出。

不具名的電信產業高層表示，投資5G能夠減稅，當然是好事，產業間也樂見；但電信業者壓力不小，4G還需要攤提成本，5G也要支付標金和網路建設，不能誤會電信業是「坐著等著收錢」。

業者指出，5G初期會著重商用服務，可能會以特定區域的建設為主，消費市場一開始不是重點；但如果政府亟欲讓消費者有感5G，急著提高覆蓋率，對電信業者的壓力就會非常大，減稅可能就失去鼓勵業者的意義。（編輯：張良知）1080619