貿易戰升溫 景氣股市樂觀指數創今年最大跌幅

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）國泰金調查，受美中貿易升溫及全球經濟成長趨緩影響，6月民眾對景氣現況與展望樂觀指數同步下挫，對股市樂觀指數也大跌，皆創年初以來最大跌幅，後續應留意月底G20後美中貿易談判進展。

國泰金控今天發布「2019年5月份國民經濟信心調查結果」指出，雖然國家發展委員會公布的4月領先指標已連續4個月改善，且景氣對策信號綜合判斷分數回升，但5月初美中貿易戰情勢再度升溫，加上世界銀行大幅下修今年全球經濟成長率預測至2.6%，全球製造業採購經理人指數（PMI）跌破50，對民眾信心造成更大負面衝擊。

6月景氣現況與展望樂觀指數同步下挫，分別來到-20.1及-16.6，為年初以來最大跌幅。在勞動市場部分，民眾的薪資展望及現況樂觀指數也雙雙跌破正值，反映民眾對薪資期待轉趨保守。

在經濟信心與薪資展望保守氣氛的籠罩下，民眾消費意願小幅下滑，所幸大額消費意願指數已連續5個月處在正值（1.5），民間消費依舊穩健。

股市方面，隨著美中貿易爭端意外惡化且有擴大跡象，雖然美股及滬股的跌幅不大，台股仍穩在萬點之上，但6月調查結果顯示民眾股市樂觀指數大跌至-21.0（5月為-6.6%），為年初以來最大跌幅；民眾的風險偏好程度也小幅下滑至-6.0。

不過，由於進行調查期間是在6月1日至7日，當時對美中貿易爭端是否可望隨「川習會」成真而緩解仍充滿變數，後續應留意本月底G20高峰會美中貿易談判進展方向對民眾股市信心可能產生的影響。

調查也訪問民眾對美中貿易戰的擔憂程度，結果顯示，有近7成（68.8%）民眾對於美、中貿易戰的擔憂上升，相較於去年8月調查結果的63.9%，上升近5個百分點。

且從5月中以來，美、中雙方持續互相較勁並累積談判籌碼，貿易戰似乎有擴散至科技戰的趨勢。調查顯示，有將近8成（77.7%)民眾認為 美中貿易戰未來發展風險會上升，也比去年8月的調查結果(74.8%)，上升了近3個百分點。

另一方面，民眾對經濟成長率的預期則小幅下滑。6月調查結果顯示，民眾對於2019年台灣經濟成長率的平均預期值小降至2.1%（原為2.2%），認為可能會跌破2%的比例攀升至36.9%（5月為23.8%）。

通膨方面，民眾平均通膨預期值僅小降至0.96%（5月為0.97%），認為今年通貨膨脹率會低於1.0%的民眾仍超過六成，顯示民眾沒有感受到太大的通膨壓力。（編輯：林孟汝）1080620