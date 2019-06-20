沃旭能源250億風電聯貸案 利率至少1.7%

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）離岸風電商沃旭能源今天宣布由15家國內外銀行簽署為期5年的250億綠色循環融資案，貸款利率為Tibor（台灣銀行同業拆息）加碼55個基本點，最低至少1.7%。

今天簽約的5年期新台幣250億元聯貸案，國內參貸銀行共15家，其中8家公股行庫均有參貸，台銀還與國泰世華及法國巴黎銀行一同作為主辦行。

沃旭在大彰化預計興建4座風電場，總投資金額達新台幣3800億元，其中大彰化東南及西南第一階段離岸風場總投資額約650億元，其中5成由沃旭集團自有資本支出，其餘則透過台灣本地金融機構及債券市場籌資，包含此次的250億元聯貸案，預計年底前還會發行綠色企業債券。

台銀主管說，過去也有離岸風電貸款找上台銀，但考量對風電產業並不熟悉，不敢貿然投入，但此次沃旭250億元聯貸案，經評估後風險較低，有丹麥母公司Orsted A/S全額擔保，貸款期也只有5年，因此成為公股銀行首次集體投入風電聯貸的首部曲。

至於貸款利率，台銀主管透露，是以Tibor（台灣銀行同業拆息）加碼55個基本點為基礎，雖然加碼後利率不到1.7%，但因對於聯貸利率，銀行間存有不低於1.7%的默契，因此採最低至少1.7%計算。（編輯：黃國倫）1080620