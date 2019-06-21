安碁資訊估今年營收成長 擴大布局東南亞

（中央社記者吳家豪台北21日電）宏碁旗下資安監控委外服務商安碁資訊今天舉行股東會，通過2018年財報及每股配息新台幣3元；安碁資訊看好今年營收將較去年成長，並布局泰國、馬來西亞、印尼及新加坡等東南亞市場。

安碁資訊總經理吳乙南會後接受中央社記者採訪說，安碁資訊的營運模式比較類似提供訂閱式服務，簽約後會協助後續資安維運，專案時間至少一年，企業可能一年合約結束後評估下一年的續約；政府專案如果滿意度超過合約要求，可能一次續約兩年。

談到海外市場布局，吳乙南表示，泰國今年應該會有些成績，因為宏碁在泰國的品牌形象不錯，可以利用相關優勢，打入當地企業的資安與雲端服務。安碁資訊在泰國已有3人團隊，並與宏碁泰國團隊合作，另外也在評估馬來西亞、印尼、新加坡等東南亞市場。

吳乙南強調，資安現在是顯學，安碁資訊已跨足到工業4.0的自動化與智慧化領域，為製造業提供工廠內部防火牆、網路連線安全等服務，看好今年營收將優於去年。

被問到今年獲利能否優於去年，安碁資訊董事長施宣輝表示，當然希望給股東好的回報，然而大環境有蠻多挑戰，經營團隊會繼續努力。

安碁資訊自2017年12月31日與宏碁雲架構服務進行營運服務分割後，專注在資安服務業務拓展，2018年第1季營收9700萬元，第2季營收1.2億元，第3季營收1.25億元，第4季營收1.67億元，全年合併營收達5.09億元，逐季穩定上升；每股盈餘（EPS）4.72元，較2017年轉虧為盈。

今年1到5月，安碁資訊營收達2.06億元，較去年同期增加18.53%。

展望今年，安碁資訊在營業報告書表示，將從資訊科技進展到工業4.0上自動化作業的資安防禦，並持續發展人工智慧上的機器學習與深度學習，持續與國際接軌。（編輯：楊玫寧）1080621