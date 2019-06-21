房仲業添新兵 屋比房屋力拚年底前30間店

（中央社記者韋樞台北21日電）競爭激烈的房仲業再添新兵，房屋比價平台屋比創辦人葉國華另創房仲品牌「屋比房屋」，要求所有物件全民聯賣，且房仲人員必須擁有良民證、誠實保險等，首店預計7月1日在永和營運，今年底前將力拚30間店。

為培育更多專業、服務品質佳的仲介人員，葉國華今天宣布卸下比價平台職務，並斥資取得「屋比」品牌商標，轉投入熟悉的實體通路，打造全新的房仲品牌「屋比房屋」，希望延續屋比給消費者資訊透明的品牌印象。

葉國華表示，「屋比房屋」對消費者來說極具特點，不僅延續比價平台在線上的「資訊透明」即時比價服務，未來消費者到「屋比房屋」據點，不僅可獲得「待售物件歷年實價成交行情」、「同社區歷年實價成交行情、成交量」外，還可獲得「物件售價歷史變動」、「同社區目前待售量」、「同社區的待售價格分布」等，從實際成交到目前銷售狀況的完整行情資訊。

葉國華指出，為了誠實交易，他要求加盟店仲介人員除需有經紀人或營業員資格外，還需擁有「良民證」，並需全面接受消費者評價，搭配創新工具線上即時與消費者互動。每位同仁(經紀人、店長、秘書) )都須投保「誠實保險」，只要在服務過程中與消費者因誠實問題產生交易糾紛，將藉此保險機制迅速對消費者理賠，保障消費者權益。

葉國華說，「屋比房屋」採加盟模式，運用「利他」與「共享成長」概念，幫助加盟店經營管理升級，並協助培育優質服務的房仲人員。「屋比房屋」主張所有物件「全面聯賣」，且更主張「全員承諾」，所有仲介人員都要有良民證、誠實保險等，為消費者交易安全進一步把關。

對於「屋比房屋」的拓展目標，他強調，創建新品牌首年重心將放在六都，再擴及到周邊縣市，初期台北、台中、高雄據點將陸續開出。第1間「屋比永和中正加盟店」預計7月1日正式營運，另有多家店東洽商中，估計今年底前屋比將力拚30間店，期許3年內達到百店目標。（編輯：楊玫寧）1080621