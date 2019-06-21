同欣電經營權易主泛國巨掌權 陳泰銘新任董事長

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）同欣電子今天股東會全面改選董事，經營權易主，國巨董事長陳泰銘獲選擔任同欣電新屆董事長，同欣電定位今年是新同欣元年。

同欣電今天股東會順利全面改選董事，新任董事出爐，包括國巨董事長陳泰銘、同興食品工業代表人賴錫湖、凱美電機董事長翁啟勝、同欣電總經理呂紹萍、士亨興業代表人蔡淑貞、木葉文投資代表人陳本記；以及獨立董事楊世緘、林宗聖、陳進財。

市場人士指出，泛國巨集團此次在一般董事取得4席，加上2席獨立董事傾向泛國巨，此次泛國巨集團可掌握6席董事，同欣電經營權易主。

同欣電表示，新任董事會通過由陳泰銘擔任董事長、賴錫湖擔任副董事長，總經理及營運長則仍由呂紹萍及張嘉帥擔任，這也宣告同欣電將會走向嶄新的局面，定位今年為新同欣元年。

同欣電表示，面對詭譎多變的國際情勢，攜手強大夥伴組成國家隊是發展的趨勢。除了深耕已久的生技醫療等下一代利基型市場外，同欣電未來將與國巨集團一同聚焦在車用、工規、安控、5G、物聯網（IoT）等應用，積極促成雙方技術合作交流，目標是供應更完整的產品組合，提供給客戶一次性購足的零組件平台，攜手打世界盃。

在擴廠計畫，同欣電表示希望能滿足未來5年規劃，新廠完成後，同欣電將在八德、鶯歌、龍潭及菲律賓共有4個廠區，面對國際供應鏈可能重組，做好準備因應。

同欣電在6月13日宣布，將在桃園八德購置5600坪的土地，交易總金額達新台幣14億元。（編輯：趙蔚蘭）1080621