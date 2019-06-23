半導體景氣展望 下半年可望優於上半年

（中央社記者張建中新竹23日電）時序即將步入半導體業傳統旺季，今年因美中貿易戰，為旺季景氣添增變數，半導體廠對下半年景氣多持觀望態度；不過，仍普遍看好下半年將可優於上半年。

半導體廠股東會旺季步入尾聲，美中貿易戰為今年半導體廠股東會最熱門的話題，美國總統川普預告將在20國集團（G20）峰會期間與中國國家主席習近平會談，但結果難料，各界對未來景氣多持觀望態度。

晶圓代工龍頭廠台積電董事長劉德音表示，美中談判還在進行，各國政策也還在變化，今年變數很多，景氣預測比較困難。

另一晶圓代工廠聯電財務長劉啟東也說，因不確定因素高，內部對下半年景氣有些疑慮，將審慎因應。

雖然未來美中貿易戰發展與經濟情勢存在變數，不過，半導體廠多認為最壞情況已過，看好下半年景氣將可優於上半年。

記憶體製造廠華邦電董事長焦佑鈞表示，貿易戰促使製造基地轉移，去年第4季為調整初期，短期會引發停滯情況，今年第1季產能利用率低於80%，觀察目前需求已開始增加，利用率回升至85%。

另一記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求說，上半年蠻艱困的；不過，客戶5月需求已開始升溫，需求優於預期。他並預期，下半年業績將比上半年好。

劉啟東表示，第1季應為聯電今年營運谷底，第2季表現應可符合預期，晶圓出貨量將季增6%至7%，客戶第3季旺季需求沒有太大變化，希望第3季能有旺季效應。

劉德音說，台積電下半年業績可望逐季成長，第3季將比第2季好，第4季又將比第3季好，整體下半年將比去年下半年好，7奈米製程將是支撐今年下半年營運的主要動能。

G20將於本週登場，川習會後美中貿易情勢變化，將牽動全球經濟與下半年產業景氣復甦情況，料將吸引國際各界目光，也將是國內廠商關注焦點。（編輯：蘇志宗）1080623