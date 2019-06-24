緯軟：今年為健康成長年 貿易戰無直接衝擊

（中央社記者吳家豪台北24日電）資訊服務商緯創軟體今天舉行股東常會，執行長蕭清志說，今年定調為健康成長年，美中貿易戰雖沒有直接且立即的衝擊，但需密切觀察對經濟的影響，對今年看法「樂觀審慎再審慎」。

緯軟股東會通過2018年財報及盈餘分派案，將配發現金股利每股1.7元、股票股利每股1元；同時全面改選董事，現任董事長林憲銘未進入當選名單，也宣告正式交棒。

蕭清志表示，2017年緯軟開始做一些安排，包含專注客戶和需求較強的業務，因此2018年快速成長，打破了很多歷史紀錄，在大陸好幾個地點都擴充辦公室。

展望2019年，蕭清志定調為健康成長年，在組織上進行調整，並聘僱多位財務夥伴，預計6月將武漢辦公室搬遷到新地點，7月將台北辦公室搬到汐止，以慶祝緯軟快速成長。

蕭清志說，在美中貿易衝突下，先前他對今年看法是樂觀審慎，現在看法則是「樂觀審慎再審慎」；目前看起來成長動能依舊在，但是大環境仍需要留意。

談到董事長傳承，林憲銘說，近年他陸續把手上公司交棒，例如啟碁在他交棒之後越做越好，在網通產業一直在領先群。緯軟現在還不是台灣的龍頭，但確實往這個方向邁進，相信未來的營收和市值會慢慢跑在前面。

林憲銘表示，緯軟過去幾年有比較明顯的進步，去年每股盈餘（EPS）是成立以來新高，希望能創更多高峰。今年1到5月營收相較去年同期大幅成長，看好緯軟這幾年將步入健康快速成長。尤其緯軟基本面表現比以前好很多，也反映在股價上，這段時間的股價約在100元左右，算是合理價位。

他也表示，緯軟已著手培養「奧運級」的實力，最近除了台灣和大陸之外，在印度也有發展，當地團隊人數約100到200人。由於印度原本就是開發軟體的核心地區，市場潛力很大，相信未來還會看到緯軟在更多地區開發。

緯軟2018年合併營收新台幣39.53億元，年增42%；稅後純益2.53億元，年增132%，每股盈餘（EPS）5.22元，年增逾1倍，創歷年新高。

緯軟在營業報告書表示，今年策略將繼續以緯軟主要市場進行布局，持續深耕台灣、大陸、日本、美國，並更加強調以「客戶」為核心的大客戶經營策略，同時因應發展目標，依功能別成立營運支援、創新研發暨開發、員工共享服務3大中心，做好基本功，將有助於緯軟健康成長。（編輯：楊玫寧）1080624