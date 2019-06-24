和潤企業20週年 預計7月送件申請上市

（中央社記者韓婷婷台北24日電）和泰車旗下和潤企業今天舉行創立20週年感恩酒會，董事長田天明表示，和潤要朝全方位的融資公司發展，進一步擴大海外佈局，去年已登錄興櫃，預計7月送件申請上市，拚年底掛牌。

和潤企業、和運租車於今年6月創立滿20週年，和潤在汽車分期領域連續15年穩居業界第一；和運則在租車領域無論是長租或是短租，亦皆連續17年第一。

田天明表示，和潤、和運於1999年成立，創業之初，和潤、和運是「一個公司，兩塊招牌」，車輛分期與租賃的整體營運是統一規劃，後勤支援單位也是共用；目前業務拓展方面，和潤從TOYOTA、LEXUS本牌分期逐步拓展至全品牌領域、從新車發展至中古車及原車融資、從汽車拓展至機車、機械設備、一般商品等領域。和運則從長租拓展至短租、附駕接送、中古車拍賣以及行動服務等領域。

和潤表示，自2004年起穩居全國汽車金融市場第一，母公司和泰汽車為Toyota、Lexus及Hino在台代理商，目前新車銷售在台市占率約30%，新車分期業務穩定，和潤於新車及中古車融資市場長期保有領先定位，為目前台灣最大汽車融資公司。

展望未來，田天明表示，和潤要朝全方位的融資公司發展，除了產品線的擴充外也要區域性的擴大，多年前已布局大陸發展，今後更要進一步擴大營業據點甚至其他海外區域，目前還在評估中。

和潤企業資本額37.46億元，和泰車掌握65.77%股權，日商豐田財務服務株式會社握有33.27%。

和潤企業2018年營收新台幣110.83億元，營業利益為24.85億元，稅前淨利23.98億元，稅後淨利17.62億元，每股盈餘4.7元。法人估今年營收成長上看10%。

和運方面，2014年和運領先業界首創24小時iRent租車服務，去年底成立了「和雲行動服務公司」，擴大行動服務範疇，田天明表示，在「共享經濟」、「智慧交通」的世界潮流，積極提供行動服務，今年度則推出年年換開新車的「訂閱式」租賃服務。（編輯：黃國倫）1080624