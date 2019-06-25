華航董事長謝世謙：罷工降低國人旅遊意願

（中央社記者韋樞台北25日電）華航公司今天舉行股東會，年初曾處理罷工事件的華航董事長謝世謙表示，觀察今年4月旅客數減少，旺季也不若去年熱絡，可見罷工會降低國人旅遊意願，影響旅遊市場。

謝世謙表示，今年初的罷工事件，確實衝擊華航營運，目前仍在恢復中，加上3年前的空服員罷工事件，華航深刻體認到勞資關係的重要性，與員工和外部工會組織已有比較好的溝通，目前勞資關係還算融洽穩定，若有爭議事件就先坐下來協商解決。

展望2019年營運，謝世謙指出，航空油價先前小幅下滑，但近來又回升，其實油價主要受國際事件影響，但華航還是對前景審慎樂觀。今年4月旅客人數略下滑，且旺季不如去年熱絡，航空業深刻體認罷工不利市場，會讓國人對旅遊裹足不前，對台灣旅遊市場有一定影響，但華航必須在經營環境不好時繼續努力。

會中有小股東認為多年前公司經營高層採購機種決策錯誤，造成華航經營不佳；而華航董事會近期為取代波音737-800型單走道客機，通過租用14架、採購11架空中巴士A321 NEO單走道客機，數量太多，總數20架讓座位數成長35%就足夠。

謝世謙答覆說，了解股東的用意是不希望華航買飛機買貴了；當初華航採購空巴A350客機的成本是業界的90%到95%，而且有些採購是統包合約，華航的統包合約是波音777和空巴A350；但並非飛機買得多就不合理，且以運量來估計，25架區域型單走道客機不會過量，華航經營團隊會努力守緊荷包。

小股東也質疑，華航去年獲利較長榮航空差。謝世謙坦承，華航經營成本比較高，但去年長榮航空出售飛機有獲利，而華航1次處分空巴A340客機有一些損失，且提前將末代長程客機747-400折舊完畢，一來一往相差新台幣16億到17億元，但與長榮航空的獲利差距，沒有想像中那麼大。（編輯：李信寬）1080625