呂桔誠：美中貿易戰本質為國家戰略競爭

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）談美中貿易戰，台灣金控兼台灣銀行董事長呂桔誠認為，實際上是美國及中國兩大強權進行的「國家戰略競爭」（national strategic competition），戰場不只限於貿易或科技戰。

台灣銀行今天舉辦「2019台灣銀行藝術祭-繪畫季頒獎典禮」，董事長呂桔誠親自出席，會間受訪時針對國際金融情勢表示，美中問題本質上屬於國際戰略競爭，不會只是貿易戰或科技戰，影響面向將一項一項顯現，只能繼續觀察，然後做好準備。

至於美中貿易戰對台灣的影響，呂桔誠認為，對台商來說「短空」，但對台灣來說是「長多」；雖然短期對台商有衝擊，但台商普遍擁有彈性、反應速度快的特質，大多都已在調整全球布局因應。

呂桔誠分析，台商可依照特性分為3類，第1種為技術領導類型廠商，第2種是爭取市場型，隨市場需求移動，第3種為成本導向型，永遠往較低生產成本的地方移動。

根據特性不同，各類台商的因應方式也不同，部分靠近市場布局，部分則調整供應鏈至新南向國家，部分已在回流台灣的路上，例如以研發、技術為主的業者，可能選擇回到台灣母國基地。為迎接想吸引的台商回流，台灣過去3年不斷在做準備，例如發展5+2產業，或台銀今年祭出的「台商回台購建廠地廠房優惠貸款專案」等。

另一方面，今年至目前為止，台銀「築巢優利貸」公教員工購屋貸款專案新承作金額已超過新台幣300億元，一般房貸新承作金額則超過600億元，總計900多億元，已接近總目標2000億元的一半，應可順利生出房貸「雙胞胎」，築巢優利貸與一般房貸各自新承作超過1000億元的目標可望達陣。（編輯：楊凱翔）1080625