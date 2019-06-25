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銀行收房貸遲延利息亂象 金管會出招7月適用

最新更新：2019/06/25 19:22

（中央社記者潘姿羽台北25日電）金管會金檢發現，銀行對於購屋及消費性貸款遲延利息、違約金收取標準不一，金管會基於公平合理原則，決定出手管制，今天表示，已擬具4點原則，7月1日起適用。

金管會檢查局107年度對本國銀行辦理金融檢查，發現金融機構辦理個人購屋貸款或消費性無擔保貸款時，當借款人發生遲延還本或付息，銀行對借款人收取的遲延利息及違約金的計收基礎不一，有些銀行採「當期應攤還本息」、或以「當期應攤還本金」（小本金），或以「未還本金餘額」（大本金）等基礎計收。

金管會銀行局官員表示，計算基準不同，可能導致對借款人收取的費用差非常多，基於維護消費者權益，已在6月19日邀集35家本國銀行、銀行公會共同開會研商，並決定7月1日起，各銀行對於購屋及消費性貸款有關遲延利息及違約金的收取方式，應依4點原則辦理。

第一，對於借款人發生遲延還款，且屬非連續違約狀態，如出國、因公繁忙而忘記繳等情況，這時候借款人仍是「正常戶」，因本金尚未視為全部到期，銀行向客戶收取的遲延利息及非固定金額方式計收的違約金，以小本金為基礎計收。

第二，若借款人發生財務困難，已無法按月正常還款，銀行行使加速條款，本金視為全部到期，銀行便得以大本金為基礎計收遲延期間的利息；違約金並得以大本金為基礎收取。

第三，各銀行依實務作業成本，能不予計收或提供借款人更優惠的計收方式的話，從其約定。

第四，至於適用的時間及資訊系統調整，金管會表示，各銀行依上述處理原則檢視現行計收方式，如果相關資訊系統及契約內容有需調整者，應在今年9月底前完成。

其中針對加速條款行使前，以大本金計收違約金者，今年7月1日起，就不得再以大本金計收，其餘計收方式則可於資訊系統及契約內容調整完畢後，依處理原則計收。（編輯：郭萍英）1080625

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