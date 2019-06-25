小米新品在台亮相 帶旺供應鏈

（中央社記者江明晏台北25日電）小米今天在台發表一系列新品，包括年度旗艦小米9系列「小米9T」等，法人看好，將有利台灣供應鏈營運，小米表示，供應鏈已提前2至3個月拉貨，後續供貨穩定無虞。

小米台灣今天舉辦2019小米港台夏季新品發布會，發表一系列新品，包括年度旗艦小米9系列「小米9T」，以及「小米手環4」，也同步推出小米體重計2與米家LED充電式檯燈。

法人看好，小米旗艦機上市，將有利台灣供應鏈如英業達、友達、聯發科、鴻海旗下富智康等營運。

小米台灣總經理羅燕表示，旗艦機小米9T將在7月上市，供應鏈已提前2至3個月拉貨，後續供貨穩定無虞，看好小米實體門市前5月銷售額年增50%，預期今年整體營收表現將優於去年。

針對電商與實體門市銷售比重，羅燕表示，目前線上與線下占整體營收比重各一半，全台目前有11家實體門市，其中台中門市銷售量驚人，也規劃下半年增設3至5間實體門市。

根據國際市調機構IDC公布數據，2019年第一季小米品牌奪下全球智慧腕帶型智慧穿戴裝置出貨量第一。小米分享，自小米手環系列進入台灣市場以來，截至2019年5月底累計銷量突破200萬支。（編輯：郭萍英）1080625