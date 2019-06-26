撤回上櫃申請 乾杯：預計第3季會有好消息

（中央社記者江明晏台北26日電）乾杯今天早上公告撤回上櫃申請案，乾杯指出，將有一個策略決定，對海外發展可發揮正向作用，但暫時不能公開，估第3季會有結果，屆時對外公告後，再重提上櫃案。

乾杯興櫃已約2年時間，5月中旬遞件申請上櫃，今天早上卻公告「自行撤回上櫃申請案」，公告指出，公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件，將於適當時機再重新提出申請。

乾杯指出，公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況也無異常。

乾杯對中央社記者表示，去年開始乾杯已重新定義發展方向，也加速海外事業拓展，由於海外拓展需要資金，乾杯需要進入資本市場，目前乾杯將有一個策略決定，對海外發展能發揮很大的正向作用，但目前尚不能透露，乾杯說，預估第3季將有好消息公布，屆時會對外重訊公告，再重提上櫃案。

乾杯去年營收新台幣26.57億元創歷史新高，年增23.99%，但每股純益5.27元，低於2017年6.81元。

乾杯董事長平出莊司先前表示，今年會持續將資金投入市場，籌備海外市場、除了籌備英國倫敦開店，也將在美國休士頓、香港布局。

不過，法人則猜測，乾杯自行撤回上櫃申請可能是因應海外市場布局，後續尚有不小的資本支出規劃。（編輯：蘇志宗）1080626