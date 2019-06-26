環團籲工輔法納入公民訴訟 經部：恐疊床架屋

（中央社記者蔡芃敏台北26日電）環團盼工廠管理輔導法納入公民訴訟條款，經濟部表示，工輔法應著重管理、解決高污染工廠，中央、地方政府一同合作，輔導廠商合法化，若工輔法納入公民訴訟恐造成疊床架屋。

現行工廠管理輔導法將在明年6月落日，為了輔導臨時登記工廠合法化，政府推動工廠管理輔導法部分條文修正草案，立法院臨時會本週將再度進行朝野協商。而環團呼籲，工輔法應納入「公民訴訟」條款，人民得透過法院判決，要求地方政府須積極處理不當違章工廠。

經濟部次長王美花今天出席「2019年APEC中小企業O2O高峰會」，接受採訪時表示，國土計畫法及各環境法規中已設有公民訴訟機制，民間可以主張公民訴訟。不過，工輔法應著重怎麼管理、解決高污染工廠，輔導廠商合法化，講求中央與地方一同合作，若工輔法再納入公民訴訟，恐怕有疊床架屋疑慮。

王美花說，環團主張要有公民訴訟，可能是針對該拆而未拆的工廠，不過，經濟部希望引導廠商納管，「是比較好的方向」，若廠商遲未改善，再採取斷水斷電，而拆除工廠則是最後手段。

另外，工輔法是否保留落日條款，王美花表示，經濟部已將立法院意見轉呈行政院，今天將與行政院討論，將由行政院將拍板政策走向。（編輯：楊凱翔）1080626