法人：中美爭端難解 G20後各國將維持貨幣寬鬆

（中央社記者韓婷婷台北26日電）G20峰會28日及29日在日本大阪舉行，美國總統川普與中國國家主席習近平將碰面討論兩國貿易爭端。法人指出，中美兩國各有底線，不易簽署協議，預期美、歐、日央行將保持貨幣寬鬆以支持成長。

安聯投信今天舉辦「亞洲投資展望記者會」，邀請安聯環球投資亞太地區固定收益投資長陳清順（David Tan）解讀G20大阪峰會後美中貿易發展的可能方向。

陳清順指出，目前中國應有3條底線：當協議達成時，美國對中國進口商品加徵的所有關稅均應取消；美國應該向中國尋求合理的購買量；貿易協議中的措詞應平衡，以尊重中方主權和尊嚴；反觀美方則瞄準科技產業來壓迫中國，不少的要求對中國來說實在「很難辦到」。

陳清順分析，「在貿易戰裡沒有贏家」，中美對陣以來，兩國出口水準均下滑，採購經理人指數（PMI）也降溫，市場波動在所難免，掌握高殖利率機會也格外重要，觀察息收潛力、長期報酬、企業基本面3大指標，亞洲美元高收益債此刻投資價值已經浮現。

陳清順指出，從亞洲總體經濟的角度切入，預期亞洲經濟增長可能放緩，但不至於出現經濟衰退，通貨膨脹可望受控制；雖然不排除中美貿易爭端有解，但不簽協議的可能性已經上升，支撐經濟的財政及貨幣政策，將是推動亞洲整體成長的關鍵。（編輯：李信寬）1080626