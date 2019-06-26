光隆越南廠受惠貿易戰 增5客戶營收添千萬美元

（中央社記者韋樞宜蘭26日電）美中貿易戰讓越南產地的產品需求大增，國內家紡和成衣大廠光隆在越南有4座生產基地，受惠貿易戰轉單，光隆董事長詹賀博說，今年已引進4、5個新客戶，貢獻營收千萬美元。

光隆實業繼去年在中壢成立研發暨物流中心後，再加碼新台幣2.1億元在宜蘭設成衣開發中心，今天舉行動土典禮。

詹賀博表示，光隆很少1年有4到5個新客戶，這些新客戶包括戶外用服飾、休閒成衣類、瑜珈服飾等，主要是貿易戰的局勢演變，品牌大廠對於在大陸生產有疑慮，所以才會相中光隆生產，今年試產，明年量產，估計可新增貢獻營收達千萬美元。

光隆透露，目前成衣事業主要客戶，包含美國滑雪品牌Burton、日本戶外服飾大品牌Mont Bell等。

詹賀博透露，使用羽絨量頗大的日本早已實施羽絨回收工作，而且做得很完善，光隆正計畫推展羽絨回收的工作，並配合日本平價成衣大品牌進行回收。

光隆指出，目前光隆在越南的4個基地擁有78條自有產線，再加上外包27條產線，全年成衣產量接近600萬件，其中有50萬件為戶外用衣；以去年全年營收為例，成衣占比可達37.88%，今年再加上這些新客戶試產，成衣占營收比可望上推到4成，明年成衣營收估計有雙位數成長。

光隆說，在越南南方的後江省正購進土地，預計投資1400萬美元興建家紡(寢具)廠，明年動工建廠，未來完工後可貢獻家紡品年營收上看7000萬美元；但成衣占營收的比重將會隨著新增客戶而愈來愈多，目前來自美國成衣品牌的營收占成衣全年營收比重達7成，未來占比也會持續加重。（編輯：郭萍英）1080626