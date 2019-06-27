日月光投控通過配息2.5元 策略布局4大重點

（中央社記者鍾榮峰高雄27日電）日月光投控今天上午在高雄舉行股東會，通過每股配息2.5元，展望策略布局，日月光投控營運長吳田玉表示，應重新思考調整商業夥伴、合作模式、創新與經濟效益等4大重點。

展望今年，吳田玉表示，國內外不確定因素依然存在，外在環境依舊嚴峻，除了持續關注國際經濟情勢，保守看待，並力求在平穩中繼續成長。

展望策略布局，吳田玉表示，應該重新思考調整商業夥伴、合作模式、創新與經濟效益等4大重點。

在調整商業夥伴方面，吳田玉指出，爭取未來全球半導體產業價值分配的發言權、增加產官學研合作、把生意價值分配串聯起來；在合作方面要對特定全球競爭對手經營與合作。

在創新部分，吳田玉認為，摩爾定律並沒有消退，摩爾定律本身的經濟定律沒有改變，只是呈現遲緩的狀況，未來半導體封裝測試進行異質軟硬整合設計，將決定未來摩爾定律執行面的效率。

在經濟效益部分，吳田玉指出，未來具備人工智慧（AI）功能、工業4.0 製程系統更加重要。

展望今年，日月光投控預估今年封裝銷售數量約288億個，測試約52億個。

在技術布局，日月光投控持續建構先進系統封裝和模組、覆晶凸塊銅銲線及中低腳數封裝等。

觀察系統級封裝（SiP）發展，日月光投控預計SiP成長動能將持續到今年底、甚至更久，預期SiP和扇出型（Fan-Out）封裝未來將會持續成長，集團也將持續加強包括SiP及Fan-Out新開發與新應用、低電源及嵌入式電源的整合性解決方案。

展望未來技術趨勢，日月光投控指出，下一波將迎接異質整合（heterogeneous integration）的大循環。未來半導體設計不是一個晶片，一個元件的設計，而是整體系統、也就是「異質整合」的設計。

觀察美中貿易戰，日月光投控在對股東報告書中指出，美中貿易戰本質上是政治問題，雙方原本就存在很大的貿易逆差，影響層面涉及工業、地產業等，不過雙方均有節制，預期不致太過惡化。美中之間共識逐漸形成，貿易戰造成一時性的波動難免，雙方未來貿易問題要看全球經濟發展。

日月光投控去年合併營收新台幣3710.92億元，較前年成長28%，去年歸屬母公司業主淨利252.62億元，較前年成長9.89%，去年每股稅後純益（EPS）5.95元，優於前年的5.63元。（編輯：李信寬）1080627