台灣國際醫療展登場 展MIT實力助攻外銷

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）台灣國際醫療展及醫材展今天登場，貿協表示，本次展覽串聯醫材產業鏈，打造涵蓋醫療、健康、照護的專業採購平台，展現MIT醫材產業實力，盼協助廠商拓展國際市場。

2019年台灣國際醫療暨健康照護展及台灣國際醫材製造及零組件展從今天起至30日於世貿一館聯合展出。外貿協會副董事長莊碩漢今天出席開幕典禮，致詞時指出，今年展覽重點放在智慧醫療、優質MIT醫材、各國市場及產業趨勢。外貿協會整合醫療及銀髮展經驗，並結合醫療、健康、照護三面向的專業採購平台，協助廠商拓展國際市場。

莊碩漢說，本次展覽新增「台灣國際醫材製造及零組件展」，集結醫材上中游的原物料、零組件的製造商及供應商，預期透過串聯產業鏈，呈現B2B（企業對企業）醫療產業生態系，展現台灣醫材產業實力。

他表示，為了提升醫療品質，國內醫院業者紛紛投入智慧醫療技術。展覽也邀請台大醫院、馬偕醫院、高雄長庚等指標醫院與智慧醫療業者，展出像是智慧輔助診斷系統、智慧急診室等方案，期盼促成更多合作。

值得注意的是，貿協與台灣醫材公會今年再度聯手打造「智慧手術房情境館」，莊碩漢指出，情境館集結18家台灣廠商共60件產品，從模擬報到區、手術室到恢復室等情境，提供海外買主一站式採購體驗。

展覽期間也將舉辦多場國際論壇及講座，從ICT、醫院、新創投資角度探討智慧醫療趨勢。貿協指出，本次展覽有326家廠商參展，攤位數量達620個，預計將吸引逾1000名國外買主，辦理300場一對一採購洽談會。（編輯：林沂鋒）1080627