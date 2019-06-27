京華城標售未收到有效標單 第3度流標

（中央社記者韋樞台北27日電）京華城購物中心今天第3度標售開標，與第2度招標結果相同，均因「未有有效的投標單」而3度流標。負責招標業務的戴德梁行表示，後續處理方式將與業主商討後再對外說明。

戴德梁行今年5月27日發出台北市京華城購物中心第3度招標通知，今天開標結果顯示，至投標截止時間今天下午2時為止，仍未收到有效標單，關於後續處理方式將與委託業主研議後，於適當時機對外說明。

戴德梁行資深協理賴一毅表示，未有有效投標單是指有逾時投標、外標封不合規定、甚至是標封打開等種種情況。

賴一毅接受中央社訪問時分析，台灣實施兩稅合一對外資投資台灣房地產的稅率較為嚴苛；且雙子星案遭經濟部投審會駁回，會讓外資認為投資台灣房地產市場的成功交易機率受到限制。

此外，國內的買主也因總統大選各方布局的熱絡而在投資交易上更保守觀望。

賴一毅表示，在標售京華城這段期間，大部分潛在的買家較有興趣購進京華城的土地；因此業主京華城購物中心也會針對買家們的想法進行配套措施，未來不排除歇業、解除租約或是拆除建築物，但這些都要再進一步與業主討論後才會更明朗。

京華城5月底發出第3度招標通知時表示，這次價格比首度招標時新台幣380億元低，且將標售底價調整後載於投標須知，但實際數字不透露。

戴德梁行指出，第3度投標金額高於或等於標售底價的最高價者為得標人，且填寫投標金額若低於標售底價將不會沒收押標金；所有投標金額若均低於標售底價，將優先與最高價者進行議約。除非投標人有重大明顯違約的情形外，以不沒收押標金為契約訂定原則。

房地產市場人士分析，從今年上半年土地市場交易金額已高達新台幣1300億元，快要與去年全年的1400億元齊平，且高達85%的土地交易買家為建商，顯示土地交易相當熱絡。因此京華城後續若能考慮再降價，或是調整銷售模式，或是僅交易土地的方式，可能會提高出售機率。（編輯：林興盟）1080627