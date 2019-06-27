金融機構公平待客評比 銀行業國泰世華表現最佳

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）金管會今天公布金融業「公平待客原則評分結果」，共有7間銀行業、6家證券業、壽險及產險業各4家，名列前段班（分數前20%）；其中國泰世華、台企銀及土銀奪下銀行業前3名。

金融業「公平待客原則評核機制」2018年元旦上路，共有10項評比項目，包括董事會推動的重視與具體行為、訂約公平誠信、廣告招攬真實等，滿分共120分。首年（指2018年）評核對象為銀行、綜合券商、產壽險公司等，總計有108家金融機構受評。

金融機構在今年4月底前已將自評落實情形提報金管會，交由金管會複評，金管會再衡量消費者爭議處理情形、金融檢查有無缺失等面向綜合評比，評比結果今天由主委顧立雄親自宣布。

顧立雄表示，評分前20%的「前段班」金融業者，包括上海商銀、中國信託商業銀行、永豐商銀、國泰世華、土銀、台企銀及匯豐商業銀行等7家銀行業者，其中國泰世華、台企銀及土銀表現為前3名。

證券業前段班包括中國信託證券、玉山證券、合庫證券、兆豐證券、富邦證券及凱基證券等6家，其中中國信託證券、兆豐證券及玉山證券3家分數排名前3名。

保險業部分，壽險業者中，國泰人壽、中國人壽、全球人壽表現位居前3，安達人壽保險台灣分公司也同為前段班。產險業中，新安東京海上產險、明台產險、富邦產險表現為前3名，另外泰安產險也列入前段班。

顧立雄指出，針對前段班業者，將安排負責人會議並頒獎表揚，針對評分結果位於後20%的後段班業者，雖然暫不公布名單，但會對其加強金檢，若有業者連續兩年進入後段班，則會列入未來新業務開辦時的考核事項之一。

顧立雄說，為讓業者對「公平待客原則評核機制」更為信服，後續也將持續檢討精進評估指標。（編輯：黃國倫）1080627