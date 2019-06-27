工輔法納落日條款 經部：全面納管輔導轉型

（中央社記者蔡芃敏台北27日電）立法院會今天三讀通過工輔法修正條文，確定納入落日條款。經濟部表示，將在「全面納管、就地輔導」原則下，輔導非法農地工廠在20年內轉型成為合法工廠，兼顧經濟、就業與環境安全。

現行工廠管理輔導法將在明年6月落日，為輔導臨時登記工廠合法化，立法院會今天三讀通過工廠管理輔導法部分條文修正草案。其中，針對環團主張增訂「落日條款」，立法院會三讀通過工輔法增訂第28條之5條文，明定低污染的既有未登記工廠，要在修法後2年內申請納管、3年內工廠提改善計畫，登記為特定工廠，而「特定工廠登記證」落日期限為修法後20年。

經濟部今天發表新聞稿表示，將在「全面納管、就地輔導」原則下，採取低污染納管、中高污染輔導轉型、遷廠或關廠、新增工廠停止供水、供電及拆除等方式，健全未登記工廠的管理，並在落實環境保護及維持產業發展下，兼顧拚經濟、顧環保、守農地目標。

經濟部推估農地上的既存工廠估計有1.4萬公頃，未登記工廠約有3.8萬家。工業局副局長楊伯耕表示，經濟部先前是以務實角度看待落日條款，由於地方政府反映工廠數量龐大，恐怕無法在期限內做完。不過，立法院今天已就「特定工廠登記證」落日期限為修法後20年，經濟部將加強執行，全力配合在落日條款期限內，協助輔導廠商轉型。

楊伯耕說，若廠商被認定為低污染工廠，可以由經濟部協助輔導，經濟部未來將全力配合，適時增加人力支援。不過，用地變更屬於地方權責，若地方政府在人力、執行配合有困難，經濟部也會持續與地方政府溝通。另外，「低污染」認定標準還在協商中，經濟部要進一步統計實際待輔導的工廠數量。

經濟部提出五大方法輔導特定工廠用地，一，群聚地區優先採新訂都市計畫或開發產業園區規劃處理。二，非都市土地的零星特定工廠，業者可提出用地合法計畫，申請核發工廠使用地證明書，繳交回饋金辦理使用地變更。

三，都市計畫內的零星特定工廠，依都市計畫法規定辦理。四，取得特定工廠登記者，限制其事業主體及登記事項變更，違反者處罰新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰，並限期改善，仍不改善者，將廢止特定工廠登記。五，檢舉未登記工廠，增訂吹哨者條款及獎勵制度，以利全民監督未登記工廠。（編輯：林興盟）1080627