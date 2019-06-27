LINE宣布全新企業目標 聚焦3大策略事業

（中央社記者吳家豪台北27日電）通訊軟體LINE今天在日本東京舉行年度發表會，宣布全新企業目標Life on LINE，將致力打破線上線下分界，並聚焦線下場景、金融科技、人工智慧（AI）3大策略事業發展。

LINE發布新聞稿指出，在這次的年度發表會中，LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩分享LINE的企業文化與WOW企業精神，就是持續推出創新服務帶給用戶驚喜，並透過「生活方式的革新」為社會帶來重大改革。他也發表全新服務平台LINE Mini App，將是實現Life on LINE的發展重點。

LINE Mini App試營運時間是2019年秋季，預計2020年春季正式上線。LINE Mini App位置就在LINE應用程式中，能讓各式各樣的服務更完整串接到LINE。用戶不用額外下載應用程式，也不用跳出LINE，直接在LINE裡面就能找到。

對企業和店家而言，可以利用LINE Mini App建立自己的服務頁面，像是可以放上菜單與價格，甚至還能設置預約表單、發送優惠券、設立會員卡或集點卡。

在接下來的主題演講中，LINE執行長暨總裁出澤剛宣布LINE Score今天也正式在日本上線。LINE Score是以專有的人工智慧驅動的評分模型，會根據每位用戶的分數提供促銷和優惠，可供日本超過8000萬的每月活躍用戶使用，用戶可以從LINE的錢包頁面開啟服務。

出澤剛強調，在開始使用LINE Score之前，用戶必須先同意使用條款與條件，在用戶目前的LINE原有設定之下，數據絕不會被計算或使用。此外，每一次當用戶要使用合作夥伴所提供的優惠時，用戶都必須先同意，才能將數據分享給相關公司。

其他新功能包括OpenChat，讓用戶可以在LINE中建立「以共同興趣為基礎」的溝通模式，針對特定主題進行交流討論及資訊搜集。這項功能預計今年夏季在日本上線。

在娛樂平台方面，LINE LIVE預計今年7月推出Premium頻道功能，讓用戶能以支付月費的方式，觀賞專屬LIVE直播串流影片。擁有相同嗜好的少數觀眾也能透過這項功能聊天交流。

在金融平台方面，由LINE Financial與野村控股合資成立的LINE Securities公司宣布將於今年秋天在日本LINE平台上推出證券服務LINE Securities。LINE Securities將挑選日本百大領導企業做為投資標的，讓用戶能以每股150日圓（約新台幣43元）至3000日圓的價格開始投資。

此外，為了將LINE上面所存在的各式各樣的資訊以最適當的形式提供給用戶，LINE預計今年7月後推出綜合搜尋服務LINE Search，可讓用戶搜尋聊天室、官方帳號、LINE NEWS、LINE Manga、LINE MUSIC和其他各種LINE服務，以及LINE上的所有資料庫。

LINE也推出一對一諮詢平台LINE ASK me，讓用戶可以預約各領域的專業諮詢。其中Talk Fortune占卜諮詢服務與超過上千位的各類型占卜師、算命師合作，另外還有各領域專家所提供的Talk Care諮詢服務；日本一家名為弁護士.com的法律諮詢事務所也成為合作夥伴，將在LINE中為用戶提供法律諮詢。更多種類的諮詢服務將陸續上線。（編輯：趙蔚蘭）1080627