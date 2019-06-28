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川習會在即 法人：台股短線高檔震盪

最新更新：2019/06/28 08:21

（中央社記者韋樞台北28日電）20國集團(G20)高峰會今起兩天在日本大阪舉行，市場高度關注29日美中兩國領袖會晤，盼望貿易戰和緩。法人認為，美中有望達成部分協商，台股短線高檔震盪，上檔壓力在11000點。

今晨收盤的歐股大致收在平盤，倫敦FTSE 100指數下跌14.06點，收在7402.33點；法蘭克福DAX 30指數上漲25.71點，收在12271.03點；巴黎CAC 40指數下跌7.11點，收在5493.61點。

美股標準普爾500指數上漲11.14點或，收在2924.92點；那斯達克指數上漲57.79點，收在7967.76點；道瓊工業指數下跌10.24點，收在26526.58點。

台股27日一掃陰霾，靠著台積電、大立光、鴻海等大型股帶動量價齊揚，指數越過季線10692點，站上10700點，成交量放大到1243億元，

法人表示，G20開會前夕，市場對川習會仍有一些疑慮，不過美股四大指數及台股數均在近期高點，顯示對川習會和美中貿易協議偏樂觀，短期內貿易戰有可能達成部份協商、雙方暫不再加徵新關稅，則全球經濟景氣與股市將暫時解除危機，保持緩步走高多頭格局。

台股技術面來看，短線高檔震盪，有望再挑戰11000點壓力區，下檔支撐估計在10500點。（編輯：鄭雪文）1080628

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