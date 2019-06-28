上銀第3季仍有挑戰 力矩馬達成長動能佳

（中央社記者鍾榮峰台中28日電）傳動元件大廠上銀董事長卓永財表示，第3季持續面對挑戰，今年是挑戰和機會並存的一年，不過力矩馬達將是明年和後年成長動能。

上銀今天上午在台中舉行股東會，卓永財致詞表示，去年美中貿易戰課徵關稅，景氣急轉直下，今年美國有意追加關稅，讓經濟環境變化大。不過上銀去年也利用半導體和3C產業缺料的契機，掌握商機。

此外，上銀在日本市場的傳統滾珠螺桿和線性滑軌產品，站上第2位，也與汽車品牌廠TOYOTA成為策略夥伴，去年在德國表現佳，營業額也首次突破1億歐元。

卓永財指出，上銀仍面臨競爭，今年第1季表現趨緩，第3季仍有挑戰，上銀持續開發多樣化產品，其中力矩馬達產品運用與大銀微系統整合，也將是明年和後年成長動能。

展望今年，上銀在致股東報告書指出，中美貿易戰持續延燒、歐洲經濟仍疲軟、中國大陸成長動能放緩，雖然面對嚴峻環境的考驗，但智慧製造及智慧自動化需求仍強烈，也是全球製造業轉型的重要時刻，今年是挑戰和機會並存的一年。

上銀去年全年合併營收新台幣293.33億元，較前年成長38.6%，創歷史新高，去年上銀歸屬母公司業主淨利53.92億元，較前年大增97%，去年每股稅後純益18.44元，優於前年EPS 9.49元。上銀去年獲利和每股純益，創歷史新高。（編輯：楊玫寧）1080628