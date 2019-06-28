徐旭東：經濟決定一切 樂觀看G20川習會

（中央社記者韋樞台北28日電）20國集團(G20)高峰會今天登場，美中兩國領導人明天會晤。遠東集團董事長徐旭東今天在遠東新股東會後告訴媒體，這兩國領導人各有壓力，且經濟決定一切，他樂觀看待貿易戰演變。

遠東新股東會順利通過各項議案，並通過配發每股現金股利新台幣1.8元，創下近7年以來新高，現金股利殖利率約5.3%。今年首季遠東新營收成長加速，合併營收達619億元，年增2成，稅後淨利20.2億元。

徐旭東會後告訴媒體，美國總統川普和中國國家主席習近平各自都有壓力，只要在G20會議中不要衝動，雙方保持冷靜即可讓貿易戰的結局更樂觀。

徐旭東指出，川普明年會面臨選舉問題，目前正在為選前各種政策舖陳，川普也不敢得罪太多人，同時經濟決定一切，因此他對明天川習兩人碰面會談感到樂觀，也同時樂觀看待貿易戰的演變。

遠東新副董事長席家宜表示，在貿易戰中，攸關中國出口3250億美元商品到美國被課25%關稅一事才是重點，因為美國國內有不少反對聲浪，川普也會有所顧忌，再加上川普也希望與習近平在G20會議中商談，因此各界對雙方會晤，以及後續對貿易戰的影響偏向樂觀。

對於川普有意向中國藉由越南「洗產地」，再將商品出口到美國一事，點名越南將會是下一個被檢討的重點。席家宜認為越南不會讓此事發生，外界可能多慮了。

徐旭東也認為，中國商品藉由越南「洗產地」再出口美國的取巧事情，是無法長久持續，且會遭致批評。（編輯：楊凱翔）1080628