上市公司非主管員工均薪 聯發科270萬居冠

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天公布107年度上市公司非主管全時員工平均薪資，聯發科以新台幣270.5萬元排行第1名，鴻海以225.5萬元排名第4、台積電以200.9萬元排名第6。

證交所統計，去年上市公司非主管全時員工平均薪資排行前10名中，除了排名第8的和泰汽車之外，全由電子業包辦，尤其以半導體產業為主。

相對高薪的科技業，證交所統計，去年上市公司非主管全時員工平均薪資排行最低的公司僅有34.2萬元，相對排行第1的270.5萬元，落差甚大。

去年上市公司非主管全時員工平均薪資排行前10名依序為聯發科的270.5萬元、聯詠254.2萬元、鴻準245.7萬元、鴻海225.5萬元、創意電子220.1萬元、台積電200.9萬元、瑞昱199.3萬元、和泰汽車199.3萬元、祥碩科技183.9萬元、晶豪科技183.8萬元。

第11至20名除排名17的中鋼、排名19的台苯之外，均為半導體產業。21至30名有4家半導體業，2家電腦及週邊設備業，以及華航、長榮航空2家航運業，2家光電業。（編輯：張均懋）1080628