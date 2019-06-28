更多編輯台推薦新聞：
海巡員黃柏勳在美國結訓 中華民國國旗飛揚
政治

海巡員黃柏勳在美國結訓 中華民國國旗飛揚

G20峰會登場 5大議題最受關注
政治

G20峰會登場 5大議題最受關注

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃
生活

專題／連續19年送餐服務 就怕老人沒飯吃

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害
生活

專題／清大教授送好光上山 照亮司馬庫斯部落又對生態無害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

上市公司非主管員工均薪 聯發科270萬居冠

最新更新：2019/06/28 16:45

（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天公布107年度上市公司非主管全時員工平均薪資，聯發科以新台幣270.5萬元排行第1名，鴻海以225.5萬元排名第4、台積電以200.9萬元排名第6。

證交所統計，去年上市公司非主管全時員工平均薪資排行前10名中，除了排名第8的和泰汽車之外，全由電子業包辦，尤其以半導體產業為主。

相對高薪的科技業，證交所統計，去年上市公司非主管全時員工平均薪資排行最低的公司僅有34.2萬元，相對排行第1的270.5萬元，落差甚大。

去年上市公司非主管全時員工平均薪資排行前10名依序為聯發科的270.5萬元、聯詠254.2萬元、鴻準245.7萬元、鴻海225.5萬元、創意電子220.1萬元、台積電200.9萬元、瑞昱199.3萬元、和泰汽車199.3萬元、祥碩科技183.9萬元、晶豪科技183.8萬元。

第11至20名除排名17的中鋼、排名19的台苯之外，均為半導體產業。21至30名有4家半導體業，2家電腦及週邊設備業，以及華航、長榮航空2家航運業，2家光電業。（編輯：張均懋）1080628

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報